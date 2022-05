Slachtoffer Faunasingel overleden door noodlottig ongeval

Roermond - De jonge vrouw, die door de politie zeven maanden geleden in een woning aan de Faunasingel in Roermond werd aangetroffen, is overleden als gevolg van een noodlottig ongeval. Dit is gebleken na een uitgebreid tactisch en forensisch onderzoek.