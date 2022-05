Casino Ouddorp overvallen

Rond 00.30 uur kwamen drie mannen met bivakmutsen en messen met veel geschreeuw het casino binnen rennen. Ze bedreigden de medewerker en eisten direct geld. Er waren nog twee gasten aanwezig, die hun gewonnen geld moesten afgeven. Met een geldbedrag gingen de verdachten er weer vandoor. Toen kon de enorm geschrokken medewerker de politie waarschuwen.

Er werd direct een onderzoek ingesteld, maar de verdachten werden niet meer aangetroffen. Er wordt buurtonderzoek verricht om te kijken of mensen misschien iets gezien of gehoord hebben, en er worden camerabeelden opgevraagd en bekeken.

Heeft u iets opvallends gezien voor of na de overval in de omgeving van het casino? Heeft u misschien beelden waarop de verdachten mogelijkerwijs staan? Laat het ons weten via de onderstaande mogelijkheden.