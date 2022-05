Politie zoekt bestuurder die jongetje mee bus in neemt

Het jongetje fietste woensdag 11 mei rond 15.45 uur op de Kruisbaan in Someren. Daar werd hij aangesproken door een man in een witte bestelbus. Deze vroeg hem om hulp bij het uitladen van spullen en nodigde hem met fiets en al uit in het busje. De man en het jongetje hebben vervolgens enkele minuten rond gereden waarop het kind op de Nederweertseweg uit de bus werd gelaten. Vermoedelijk is daarbij de route over de Hugterweg, Hugten en de Koenraadweg gevolgd.

Wat er precies in het busje is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat er in het busje strafbare feiten zijn gepleegd. Toch willen we graag in contact komen met de bestuurder van de bus en doen we nader onderzoek.

Getuigen

Uiteraard vragen we de bestuurder van de bestelbus zichzelf te melden bij de politie om dit voorval toe te lichten en een verklaring te geven. Ook vragen we mensen die mogelijk iets gezien hebben of iets weten dat hier mee te maken heeft, zich te melden bij ons. Ook als u camerabeelden of dashcambeelden heeft die ons kunnen helpen vragen we u deze met ons te delen. Uploaden kan via het tipformulier onderaan dit bericht.

Het witte bestelbusje betreft vermoedelijk een Volkswagen Transporter (verlengd model), met geblindeerde ramen, met 5-spaaks velgen. Ook als mensen deze voor of na het incident in de omgeving hebben gezien, is dat voor ons interessante informatie.

Contact

Mocht u de bewuste bestelbus zien rijden, aarzel dan niet en bel direct 112. Alle andere informatie kunt u delen via de actieknoppen onder aan dit bericht.