Mishandeling na verkeersconflict in Haarlem

Bij dit conflict is de automobilist door meerdere mannen mishandeld. Ook is de telefoon van het slachtoffer vernield. Het conflict ontstond toen de automobilist toeterde toen de twee verdachten op de snorfiets hem gevaarlijk inhaalden. Hierop ontstond een woordenwisseling die ontaarde in de mishandeling. Tijdens dit conflict kwamen er twee andere mannen aanlopen die het slachtoffer mishandelde.



Na het incident gingen de verdachten er vandoor. De politie zoekt getuigen. Mogelijk zijn er getuigen geweest die het kenteken van de snorfiets hebben opgeschreven. Of zijn er mensen met andere informatie. Getuigen kunnen contact opnemen met 0900-8844.



2022088369