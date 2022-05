Tilburger dreigt met mes en wordt aangehouden

Zaterdag 14 mei, even na 03.30 uur liep een 24 jarige inwoner van Etten-Leur over de Vismarktstraat in Breda. Daar stootte hij in het voorbijgaan per ongeluk de verdachte aan. Die reageerde daar direct agressief op, waarna er een korte woordenwisseling ontstond. Hierop pakte de Tilburger plots een mes tevoorschijn en dreigde daarmee. Het geschrokken slachtoffer liep weg en vond hulp bij twee gemeentelijk toezichthouders die toevallig in de buurt waren. Getuigen zagen ondertussen dat de verdachte zijn mes in een prullenbak gooide. De gewaarschuwde politie hield hem aan voor deze bedreiging en nam het mes in beslag.