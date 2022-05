Twee verdachten aangehouden voor brandstichting boerderij

Kort na het ontstaan van de brand kreeg de politie informatie over vijf jongeren die waren gezien bij de boerderij. Er is een Burgernetmelding uitgegaan omdat de politie graag in contact wilde komen met deze jongeren. Later die middag/avond hebben twee stel ouders zich bij de politie gemeld. Zij hadden het vermoeden dat hun zonen betrokken waren bij de brand. De minderjarige verdachten uit Kampen zijn aangehouden en worden verhoord. Daarnaast worden er sporen onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Tijdens het blussen van de brand heeft de politie wegen afgezet zodat hulpdiensten hun werk goed konden doen en omstanders niet te dicht bij de boerderij konden komen. Dat hebben ze gedaan in verband met de rook en de mogelijke aanwezigheid van asbest. Nadat de brand was geblust is de boerderij en een deel van het terrein met hekken afgezet voor onderzoek. Mensen die informatie hebben over deze brand kunnen zich melden via 0900-8844.

(2022211516) NV