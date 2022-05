Belg wordt onder bedreiging van vuurwapen van zijn horloge beroofd

Zaterdagavond om 22.20 uur liep het slachtoffer samen met zijn vriendin over de Roerstraat in Breda, toen hij plots van achteren om zijn nek gegrepen werd. Iemand trok hem naar de grond en eiste vervolgens zijn horloge op. Toen het slachtoffer dit horloge kennelijk niet snel genoeg van af deed kreeg hij een klap met een vuurwapen. Een dader hield het slachtoffer vervolgens onder bedwang, terwijl een tweede dader zijn horloge af deed. De vriendin van het slachtoffer rende ondertussen naar hun auto in een poging de politie te bellen, maar ook zij werd vastgepakt en bedreigd. Meteen daarna renden beiden verdachten in de richting van de Oranjeboomstraat weg.

De politie is op zoek naar personen die iets gezien zouden kunnen hebben van deze straatroof. Ook wordt aan mensen in deze buurt die in het bezit zijn van een (deurbel-) beveiligingscamera gevraagd om eventuele relevante beelden ter beschikking te stellen aan de politie. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 onder vermelding van het proces-verbaal nummer 2022123366.