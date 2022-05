Melding schietpartij blijkt verkeersruzie

Goirle - Een melding van een vermeende schietpartij aan de Poppelseweg in Goirle heeft zaterdagavond een flinke politiemacht op de been gebracht. De in schietvesten gestoken agenten ontdekten echter dat het om een uit de hand gelopen verkeersruzie ging waarbij niet geschoten was.