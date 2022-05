Politie zoekt getuigen van poging straatroof

Een man was op het genoemde tijdstip zijn hond aan het uitlaten. Hij werd door twee mannen achter hem aangesproken en benaderd. Een van de mannen richtte een vuurwapen of een hierop gelijkend voorwerp op hem waarna hij de opdracht kreeg om zijn zakken leeg te maken. Toen bleek dat de man geen voor de twee interessante zaken bij zich had, gingen de twee er vandoor in de richting van de Nulendsweg en daarna in de richting van de Vogelbuurt.



Getuigenoproep

De politie is direct een onderzoek gestart maar daarbij zijn de beide verdachten niet aangetroffen. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden of andere informatie die mogelijk kunnen helpen in deze zaak? Neem dan contact met ons op via het onderstaande meldformulier. Ook kunt u bellen met 0900-8844. Bliijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000, Meld Misdaad Anoniem.



(2022210420/hk)