Twee verdachten aangehouden na tientallen aangiftes van marktplaatsfraude

Tiel - Na onderzoek door de Teamrecherche De Waarden zijn maandag 16 mei twee verdachten uit Tiel en gemeente West-Betuwe aangehouden. Ze worden verdacht van oplichting en witwassen. De woning van de verdachte in Tiel is doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen.