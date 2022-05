Verdachte aangehouden na steekincident Loosduinseweg

Rond 16.30 uur mondde een ruzie op de Loosduinseweg uit in een steekincident waarbij een 30-jarige Hagenaar gewond raakte. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten startten op en rondom de Loosduinseweg direct een (buurt)onderzoek. In de avond meldde de 31-jarige Hagenaar zich op het politiebureau en hield de politie hem aan als verdachte. Deze man zit op dit moment vast.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die rond 16.30 uur iets gezien of gehoord hebben van de ruzie en het steekincident. Was u getuige of heeft u informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.