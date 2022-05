Twee hennepkwekerijen ontmanteld na tips

Vrijdag 13 mei werd in een flat aan de Erasmusweg de eerste kwekerij ontmanteld. Na een tip zijn agenten de woning binnengegaan en troffen een kwekerij met 840 bijna volgroeide hennepplanten. In dezelfde woning was in maart 2021 ook al een hennepkwekerij aangetroffen. Daar stonden toen 847 hennepplanten.

Wateroverlast

Op maandag 16 mei werd dankzij een anonieme melding ook een hennepkwekerij aangetroffen in een portiekwoning in de Velpsestraat. Hier stonden 475 jonge hennepplanten. Er was al enige tijd sprake van wateroverlast en er werd regelmatige een sterke henneplucht geroken.

Niet bewoond

Beide woningen werden niet bewoond en waren volledig ingericht ten behoeve van hennepteelt. Ook was er in beide woningen sprake van een zeer brandgevaarlijke situatie. Zo werd er continu bijna 35 ampère gemeten op de Erasmusweg, terwijl normaal huiselijk stroomgebruik normaal gesproken niet hoger is dan kortdurend 6 ampère. De zekering in de meterkast van de portiekwoning aan de Velpsestraat was provisorisch verzwaard. In beide gevallen was er sprake van diefstal van stroom.

Gevaar hennepkwekerij

Een illegale hennepkwekerij is gevaarlijk voor uzelf én voor uw omgeving. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht zijn aangelegd. Daarom levert dit een ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. Ook kan schade aan woningen ontstaan door lekkages, stank en schimmelvorming. U kunt een hennepkwekerij herkennen aan bijvoorbeeld elektriciteitsproblemen in de buurt, afgeplakte ramen, stank / vocht / schimmel / lekkages in of rondom de woning of licht dat constant brandt. Vermoedt u een hennepkwekerij bij u in de buurt, bel dan de politie via 0900-8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.