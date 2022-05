Bewerkingsmiddelen drugs gevonden na woningbrand

Foto: Nieuws op Beeld



De brand brak rond één uur ‘s nachts uit. Zo’n dertig bewoners van verschillende verdiepingen moesten tijdelijk hun woning verlaten vanwege het risico op rook-intoxicatie. Niemand raakte bij de brand gewond.



Bewerken harddrugs

De brandweer had de brand al snel onder controle. In de woning waar de brand was ontstaan werden diverse chemische middelen, poeder en materialen gevonden waarvan bekend is dat ze gebruikt kunnen worden bij het bewerken van harddrugs. De politie onderzoekt of er sprake is van een drugsversnijdingspand en of dit een relatie heeft tot het ontstaan van de brand.



Tips

Heeft u informatie die relevant kan zijn voor dit onderzoek, neemt u dan alstublieft contact op met de opsporing van district Noord via 0900-8844. Wilt u anoniem informatie delen, dan kunt u terecht bij M. via 0800-7000. Heeft u weet van criminele zaken en wilt u spreken met het Team Criminele Inlichtingen dan kunt u bellen met 088 - 661 77 34. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie.



Hoe herkent u een drugslab?

Het verwerken en verhandelen van drugs levert gevaar op voor de directe omgeving. Daarom is het voor politie prioriteit om dit aan te pakken. Daarvoor zijn tips vanuit de omgeving hard nodig. Een drugslab of versnijdingspand is onder andere te herkennen aan

een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend), Oplosmiddelen zijn te ruiken (bijvoorbeeld zuren en aceton), kieren / ramen zijn afgekit (purschuim of bedekte ramen)

Witte rook uit de afvoer/schoorsteen

Iemand op de uitkijk

Aanwezigheid van blauwe vaten en grote witte vloeistofcontainers.

Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen.

Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan.

Aparte ruimte gemaakt in loods/schuur met isolatieplaten

Achterstallige betaling van de huur (of ineens een stichting die betaald óf contante betalingen)

Vage excuses rondom het niet verstrekken van paspoort/identiteitskaart bij huurovereenkomst

Opvallend veel busjes/kleine vrachtwagens