Man aangehouden na aanrijding onder invloed

Bij de politie kwam zondagavond omstreeks 23.40 uur de melding binnen dat er een aanrijding had plaatsgevonden op de A17 (richting Bergen op Zoom) ter hoogte van de afrit Klundert. Ter plaatse troffen agenten twee zwaar beschadigde auto’s aan. De bestuurder van één van die auto’s, een 29-jarige inwoner van Steenbergen, bleek onder invloed van alcohol te zijn en moest mee naar het bureau voor een ademanalyse (uitslag 975 ug/l, terwijl 220 ug/l de maximale wettelijk toegestane hoeveelheid is). Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd.

Uit onderzoek is gebleken dat de man vermoedelijk met zeer lage snelheid over de A17 heeft gereden of heeft stilgestaan op de rijbaan, waarna een 22-jarige automobilist uit Bergen op Zoom hem niet meer kon ontwijken en het tot een aanrijding kwam.