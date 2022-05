Onder invloed van drugs het weiland in

Toen agenten na een melding ter plaatse kwamen, troffen ze de auto plus bestuurder in een weiland aan. De man gaf aan geen rijbewijs te hebben. Hij moest meewerken aan een drugstest, waaruit bleek dat hij onder invloed van cannabis en amfetamine was. Daarop is hij aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft hij meegewerkt aan een bloedonderzoek om te kunnen vaststellen wat hij precies heeft gebruikt.

Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en het in gevaar brengen van mede wegebruikers (art 5).