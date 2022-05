Getuigen gezocht poging overval Houten

De overvaller kwam rond 17.45 uur de zaak binnen, waar hij een medewerker bedreigde met een wapen en vroeg om geld. De medewerker drukte direct op een alarmknop waardoor de zaak zich vulde met dikke rook. De geschrokken overvaller vluchtte hierna de winkel uit en ging er op een scooter vandoor.

Signalement

Er is een bepekt signalement bekend van de overvaller:

Man

Rond de 1.90 meter lang

Zwarte kleding met een donkerblauwe spijkerbroek aan

Droeg over zijn zwarte jas een geel veiligheidshesje

Iets gezien?

De politie is direct een zoektocht gestart naar de verdachte, maar tot op heden is de verdachte nog niet gevonden. Heeft u iets gehoord of gezien wat dit onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Heeft u camerabeelden van de omgeving, gebruik dan onderstaand tipformulier.