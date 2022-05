Jonge vrouw vastgepakt Amersfoort

Rond 04.30 uur verlaat de vrouw een café aan het Hof. Ze loopt via de Groenmarkt in de richting van de Appelmarkt en vervolgens ter hoogte van de Muurhuizen ziet zij een man staan. De man sprak de vrouw aan, liep naar haar toe en pakte haar uit het niets vast. Ze weet zich los te rukken en rent vervolgens via de Blauwebruggang, de Weverssingel en de Bredesteeg in richting het Flintplein. Maar op het Flintplein weet de man haar in te halen en pakt haar nog een keer vast. Het slachtoffer begint op dat moment te gillen en om hulp te roepen.

Omstanders helpen

Een alerte buurtbewoner komt op de hulpvraag af, waardoor de man haar loslaat. De weldoener gaat met de man in gesprek en ondertussen is er nog meer hulp bij gekomen. Een van de omstanders brengt het slachtoffer naar huis, waar ze hevig geschrokken de politie belt. Wanneer de politie ter plaatse komt is de man al verdwenen.

Signalement verdachte

Man met donkergetinte huid

Ongeveer 1.95 meter

Tenger postuur

Leeftijd : 25 - 30 jaar

Zwart, kort krullend haar

Hij droeg een donkerblauwe spijerbroek, wit shirt en zwart vest

Sprak Nederlands met een accent

Getuigen gezocht

Er is een onderzoek gestart naar het incident en de man. De politie kan daarbij uw hulp goed gebruiken.

Heeft u iets gezien of gehoord die vroege zaterdagochtend 14 mei?

Woont u op de Muurhuizen, Blauwe Bruggang, Westsingel, Breedesteeg of het Flintplein en beschikt u over bewakingscamera’s? Kijk dan de beelden uit rond 04.30 uur. Staat er iets op de beelden wat kan helpend bij het onderzoek? Deel dit dan via het tipformulier op politie.nl.

Neem contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier. Hierop kunt u ook beeldmateriaal uploaden.