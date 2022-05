Jaarverantwoording 2021 toont toenemende vraag naar politie

Meer dan alleen corona

Het afgelopen jaar speelde er meer dan corona. De politie heeft met de inzet van duizenden collega’s het afgelopen jaar mooie en aansprekende resultaten geboekt. Zo werden onder meer 1662 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt en 505 inzetten gepleegd op online kindermisbruik. Daarnaast werd zeven jaar na dato, in Duitsland, de moeder van de zogenoemde containerbaby aangehouden en pakte de politie – na 21 jaar - een verdachte op in een verkrachtingszaak uit 2000. Ook de man die in 1997 met grof geweld de 33-jarige psychologe Els Slurink van het leven beroofde, is in 2021 achterhaald en door de rechter veroordeeld.



In 2021 werden verder veertig cybercrime-fenomeenonderzoeken afgerond. Daarbij werd onder meer de grootste illegale onlinemarkt ter wereld stilgelegd. In een ander cyberonderzoek werd een ransomwarebende opgepakt die in 71 landen slachtoffers miljoenen euro’s afhandig maakte. Een van de meest complexe cybercrimeonderzoeken die de Landelijke Eenheid ooit uitvoerde, maakte verder een einde aan Emotet, een geavanceerd netwerk van geïnfecteerde computers (botnet) dat wereldwijd ruim één miljoen slachtoffers maakte.



Andere belangrijke successen waren de internationale samenwerkingen bij het oprollen van twee grote criminele berichtendiensten: SkyEcc en Anom. Hierbij werden vele miljoenen berichten van criminelen onderschept. Hiermee kreeg de politie inzicht in onder andere cocaïnesmokkel, de productie van synthetische drugs, witwassen, geweldsdelicten en liquidaties. Op basis van deze informatie konden door het hele land invallen worden gedaan en zijn tientallen arrestaties verricht. Ook werden daar wapens, telefoons, auto's, boten, grote hoeveelheden contant geld en verdovende middelen in beslag genomen.