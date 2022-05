Drugsvangst Houten na tip alerte burger

Via Meld Misdaad Anoniem uitte iemand het vermoeden dat er vanuit een woning op de Hoekcamp werd gedeald. Maandag 9 mei gingen agenten bij de woning langs om deze tip op te volgen. In de woning werd een grote hoeveelheid drugs (vermoedelijk meer dan 50 gram cocaïne, een jerrycan met GHB en ruim tweehonderd pillen) en meerdere busjes pepperspray aangetroffen. Zowel de drugs als de pepperspray busjes zijn in beslag genomen, worden op het politiebureau onderzocht en zullen later worden vernietigd. De bewoner van de woning, een 31-jarige man uit Houten, is direct aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Ondermijning

Drugs en de handel in drugs zijn een groot probleem in Midden-Nederland. Denk aan ondermijning, bedreiging en geweld. Om in drugs te kunnen handelen heeft een dealer (of zijn baas) voorzieningen in de bovenwereld nodig. Bijvoorbeeld om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Dit noemen we ondermijning.

De aanpak van ondermijning heeft een hoge prioriteit. De politie werkt daarbij nauw samen met haar partners. Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners, gemeenten of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op.

Help mee met politieonderzoek

Tips zijn erg waardevol voor de politie en kunnen onderzoeksteams verder helpen in lopende onderzoeken. Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Doet u liever anoniem een melding? Dit kan via MeldMisdaadAnoniem, via 0800- 7000 of maak online een melding. Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen. En kunt u op een laagdrempelige manier helpen uw eigen wijk veiliger te maken.

Wat kunt u melden?