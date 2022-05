Verschillende meldingen leiden tot succesvolle drugsactie

Deze anonieme meldingen spraken de vermoedens uit dat een woning aan de Marketentsterlaan in De Meern dienst doet als uitvalsbasis voor het dealen van verdovende middelen. Na zorgvuldig onderzoek is deze ontvangen informatie uitgebouwd tot een sterke verdenking richting de 55-jarige bewoner van dit huis en een 19-jarige man uit dezelfde woonplaats. Voldoende reden om op dinsdag 17 mei actie te ondernemen.

Aanhoudingen

Op het moment dat agenten zich voorbereiden op de inval aan de Marketentsterlaan zijn zij getuige van een vermoedelijke deal. Bij de aanhouding van de koper heeft deze ook daadwerkelijk drugs bij zich en bevestigde dit net gekocht te hebben. In de woning wordt vervolgens de 55-jarige bewoner gearresteerd. In het huis treffen de agenten een kleine hoeveelheid aan verdovende middelen aan en verkoop gerelateerde goederen zoals verpakkingsmaterialen en weegschalen. Uit de resultaten van deze actie komt naar voren dat er vermoedelijk niet alleen sprake is van handel, maar mogelijk ook van het fabriceren van verdovende middelen of treffen van voorbereidende handelingen hiervoor.

Gelijktijdig wordt op een andere locatie een 19-jarige man uit Utrecht aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij het dealen vanuit de Marketentsterlaan. In zijn woning aan de Titushof wordt naast een kleine hoeveelheid aan verdovende middelen ook een alarmpistool en een verboden mes aangetroffen.

Mooie resultaten

De coördinator van de actie kijkt terug op een geslaagde actie: “Het is goed om te zien dat wij signalen uit de buurt krijgen. Zoals je ziet leidt het opvolgen daarvan tot mooie resultaten en kunnen we samen de drugscriminaliteit frustreren.” Zo laat hij weten.

Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 – 7000 of bezoek www.meldmisdaadanoniem.nl.