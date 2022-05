Politie zoekt getuigen van explosie zwaar vuurwerk H.T. Zwiersplantsoen

De explosie vindt rond 22.15 uur ’s avonds plaats. Niet veel later komt de ambulance en politie ter plaatse. Een bewoner die letsel in zijn gezicht heeft opgelopen vanwege rondvliegend puin wordt ter plaatse nagekeken door de ambulance. De politie roept een Teamleider Explosieven en Veiligheid op om verder onderzoek te doen naar de vuurwerkbom. Daaruit blijkt dat er verder geen ontploffingsgevaar is. Ook is een forensisch team ter plaatse om sporenonderzoek te doen.