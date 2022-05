Politie zoekt getuigen van explosie bij woning

De bewoonster zag rook in haar woning en is direct naar buiten gegaan. De bewoonster gaf aan last te hebben van het inhaleren van de rook. Bij de woning bleken de voordeur en een tussendeur beschadigd te zijn door vermoedelijk gebruik van zwaar vuurwerk. De politie doet nader onderzoek en heeft sporenonderzoek bij de woning gedaan. Daarnaast wordt gekeken of er camera’s in de buurt zijn die gebruikt kunnen worden in het onderzoek. Getuigen die informatie hebben wordt verzocht contact op te nemen met politieteam Zoetermeer via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.