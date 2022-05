Coldcaseteam onderzoekt nieuwe aanknopingspunten dood Sedar Soares

Documentaire

De komende tijd zet het onderzoeksteam alles op alles om tot antwoorden te komen in deze zaak. Tot nu toe zijn alle toepasbare communicatiemiddelen ingezet om die belangrijke getuigen te bereiken. Komend weekend wordt daarbinnen een opvallende stap bijgezet. De gewelddadige dood van Sedar vraagt om grenzen te verleggen binnen de opsporing. Niet eerder is op die wijze een poging gedaan om mensen te overtuigen van het feit dat hun informatie kan bijdragen aan de oplossing van deze moord. Het team verwacht hiermee die belangrijke getuigen alsnog over de streep te trekken.

In de 19 jaar dat het onderzoek loopt, hebben ook de opsporingsmiddelen zich ontwikkeld. Zo passen we nu modernere technieken toe dan toen. Hier vertellen wij meer over in de documentaire “Spreek! Nu!” die zondagavond 22 mei 2022 om 21.55 uur op NPO1 (WNL) verschijnt. In deze documentaire krijg je een exclusief kijkje achter de schermen van het coldcaseteam van de politie eenheid Rotterdam. Zo wordt duidelijk hoe het voor het coldcaseteam niet anders kan dat de verdrietige conclusie is dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

Reactie familie Sedar

De familie van Sedar laat via een woordvoerder weten: “We missen Sedar nog iedere dag. Onze zoon, broer, neefje was op het verkeerde moment met zijn vriendjes op de verkeerde plek. We zijn heel blij dat de politie zijn overlijden opnieuw de volle aandacht geeft. En we zijn iedereen dankbaar die heeft meegeholpen om dit bijzondere project voor elkaar te krijgen. Sedar was een lieve jongen die heel graag voetballer wilde worden en geen vlieg kwaad deed. We hopen dat mensen die meer weten zich na al die jaren alsnog willen melden. Het zou iedereen die van Sedar houdt veel rust geven. Tegelijkertijd hopen we dat de media en anderen onze privacy de komende tijd willen respecteren. Het verlies van Sedar doet nog dagelijks pijn. Het meewerken aan de documentaire heeft veel van ons gevraagd. We willen heel graag het verloop van het onderzoek in familiekring kunnen volgen en zijn niet beschikbaar voor interviews of andere mediaverzoeken.”