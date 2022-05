Vijf aanhoudingen na schieten in café

Na de schietpartij startte de politie een onderzoek om te achterhalen wat er zich in het café had afgespeeld en om de verdachten op te sporen en aan te houden. Uit dit onderzoek bleek dat er in het café eerst een vechtpartij was, waarna één van de verdachten een vuurwapen trok en daar iemand mee bedreigde. Vervolgens hebben meerdere personen het vuurwapen vast gehad en zijn meerdere personen met het wapen bedreigd. Ook de eigenaar van het café is door één van de verdachten bedreigd, waarna de kassa is leeggehaald.

Uit het onderzoek kwamen vijf verdachten naar voren die vanmorgen door het Arrestatieteam en Team Parate Eenheid zijn aangehouden. Het gaat om vier Rotterdammers van 22, 27 en twee van 23 jaar.

750 euro verdienen?

Het aanpakken van vuurwapengebruik en vuurwapenbezit is voor politie, openbaar ministerie en gemeente van groot belang. Om (vuurwapen)geweld in de stad terug te dringen treft Rotterdam een aantal maatregelen. Eén van die maatregelen is een tipgeldregeling. Rotterdammers kunnen vermoedens van vuurwapens melden via 06 - 33 236 432. De melding komt rechtstreeks binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), een afdeling die strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van de melder. De hoofd officier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond.