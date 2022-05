Man loopt schotwond op tijdens conflict

De politie ontving zaterdagavond 14 mei een melding van een mogelijke schietpartij op de Poppelseweg in Goirle. De 43-jarige man uit Goirle gaf die avond aan dat er een conflict in het verkeer was ontstaan en dat de tegenpartij hem op de Poppelseweg mishandeld zou hebben. Hij deed hier aangifte van. Van de tegenpartij was op dat moment nog niets bekend. Er leek in eerste instantie geen sprake te zijn van een schietincident, echter uit het daarop volgende onderzoek bleek dit wel het geval te zijn. De 23-jarige gewonde man is later overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Heeft u meer informatie? Heeft u zaterdagavond 14 mei in de omgeving van de Poppelseweg in Goirle schoten gehoord? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).

Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022124414