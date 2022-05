Verdachte bankpasfraude dankzij alerte bewoner aangehouden in Breda

Alert zijn, Bescherm jezelf en Check altijd

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken. Verder zijn ze handig in babbeltrucs en hebben ze soms veel gegevens over hun slachtoffers. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een instantie, uw dochter of zoon of een andere zogenaamde bekende die u vertrouwt. Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna altijd voorzien van spoed. Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Ga hier niet in mee en verbreek meteen de verbinding, dat is helemaal niet onfatsoenlijk!

U kunt de kans verkleinen dat u slachtoffer wordt. Hanteer dan de ABC-regels.

A = alert blijven

Te mooi om waar te zijn, is niet oké

Blijf op de hoogte

Klik nooit zomaar op een link

B = beveilig jezelf

Blijf up-to-date met updates op uw apparaat

Gebruik sterke wachtwoorden

Gebruik actuele anti-virus programma’s

Maak offline back-up’s

C = check altijd