Wees alert bij afspraken met onbekenden

Via een breed scala van sociale media, van dating-apps tot verkoopsites, worden afspraken gemaakt door gebruikers van die kanalen. Soms zijn dat online afspraken, maar regelmatig wordt er ook ‘in real life’ afgesproken voor bijvoorbeeld een ‘date’ of om iets te (ver)kopen. De meeste keren verloopt zo’n afspraak goed, maar er zijn ook gevallen bekend dat op de afspraak anderen verschijnen dan dat de deelnemer verwacht, of dat een verkooptransactie uitmondt in bijvoorbeeld een beroving. U bent uw te verkopen product kwijt, maar ziet er ook geen geld voor terug. Het is helaas zo dat sommige mensen misbruik maken van de situatie.

Afgelopen weekend berichtten we al over een beroving tijdens een afspraak met een onbekende. Het slachtoffer werd opgewacht door twee mannen in de plaats van degene die hij verwachtte. De twee bedreigden en beroofden hem en probeerden hem te chanteren. De verdachten in deze specifieke zaak werden, op aanwijzingen van het slachtoffer en door alert handelen van de politie, gelukkig snel aangehouden.

Hoe voorkom je dit?

Ons eerste advies is dan ook: gebeuren dit soort dingen bij u, meld het dan meteen bij de politie. Bel 112 op het moment dat u dit overkomt, dat maakt de pakkans op de daders vele malen groter. Onthoud het signalement van de dader(s) en noteer eventueel kentekens van gebruikte voertuigen. De politie kan dan direct actie ondernemen.

Natuurlijk kunt u zelf ook de nodige maatregelen treffen om vervelende situaties te voorkomen.

De waarschuwing: ‘spreek niet af’, is wel heel kort door de bocht, maar wellicht is het goed als u uw afspraak deelt met iemand. Zodat er in elk geval iemand op de hoogte is dat er een afspraak met een onbekende is gemaakt. Het is ook verstandig om af te spreken op plaatsen waar het drukker is. Als er dan wat gebeurt kunnen omstanders bijvoorbeeld ingrijpen door de politie te waarschuwen. Ook is het verstandig om bij aankomst goed op de omgeving te letten. Volg hierbij vooral de eigen intuïtie. Voelt het niet goed, ga dan weg.