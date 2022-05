In Barendrecht twee vuurwapens in auto aangetroffen

De auto trok de aandacht van agenten omdat er heel veel rommel rond de auto lag. Toen ze de inzittenden hierop aan wilden spreken, gingen deze er met hoge snelheid vandoor. De politiemensen volgden hen via de 2e Barendrechtseweg via de Middeldijk naar de Strausslaan. De inzittenden van de auto stapten daar uit en gingen er te voet vandoor. In de auto vonden agenten twee vuurwapens. Naar de inzittenden wordt een onderzoek ingesteld.

Wie heeft dinsdagavond voor 20.30 uur de Volkswagen Polo met de inzittenden gezien op de parkeerplaats aan de 3e Barendrechtseweg? De politie komt graag in contact met u. U kunt bellen met het algemene telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.