Vier aanhoudingen na schietincident Nijmegen

Arrestatieteam ingezet

Er ontstond dinsdagmiddag veel ophef en onrust in de wijk Hatert rondom onze inzet. Veel agenten waren betrokken bij de zoektocht naar de verdachten. Het AOT (Aanhoudings- en Ondersteuningsteam) was hier ook bij betrokken. Dit team is het uiterste geweldsmiddel van de politie en wordt daarom ook niet zomaar ingezet. Bij levensbedreigende situaties of die levensbedreigend kunnen worden, bieden de AOT’s ondersteuning. Het bezit van vuurwapens valt daar ook onder, vuurwapenbezit kan immers leiden tot vuurwapengeweld. Wij nemen informatie en tips rondom vuurwapens altijd serieus en acteren hierop. We schalen op met de middelen die daarvoor nodig zijn. Alles zodat bewoners zich veilig kunnen voelen.

Veel vragen over dit onderzoek

Hoewel wij begrijpen dat er veel vragen leven op dit moment, kunnen wij op dit moment niet meer bevindingen delen over het onderzoek. Het rechercheonderzoek naar de toedracht en de rol van de aangehouden verdachten daarin, is in volle gang. Bij dit soort incidenten gaan we altijd uiterst zorgvuldig te werk.

Het schietincident vond plaats op een plek waar veel mensen bijeenkomen. Mogelijk zijn er veel getuigen geweest. Heeft u het schietincident zien gebeuren en heeft u nog met ons gesproken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844. Geheel anoniem informatie delen kan uiteraard ook. Dit kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2022216667 SvD