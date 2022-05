Naam Arno de Korte bijgeschreven op monument Doelwater

Politiechef Fred Westerbeke sprak de aanwezige familie, vrienden en collega’s toe, waarna de inscriptie van de naam van Arno op het monument werd onthuld. “De plek die Arno in ons midden en in ons hart heeft, heeft een plek gekregen op dit monument. Het is voor altijd zichtbaar en tastbaar voor iedereen die hier passeert, of komt om er even stil bij te staan,” aldus Westerbeke.