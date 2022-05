Twee aanhoudingen na ontdekken hennepkwekerij Oud-Beijerland

Na onderzoek kwam de politie de mannen op het spoor. Hieruit bleek dat er al langere tijd drugs werden geproduceerd in een woonhuis in Oud-Beijerland. Bij het doorzoeken van het huis trof de politie een hennepkwekerij en hennepdrogerij aan. Ook troffen zij draden aan waaraan henneptoppen hingen te drogen. De bewoner, een 27-jarige man, werd hierop aangehouden op verdenking van het produceren van drugs.



Er waren aanwijzingen dat de drugs die werden geproduceerd in dit woonhuis, werden opgeslagen in een ander woonhuis in Oud-Beijerland om vanuit daar te verkopen. Hierop hebben agenten een dag later, op 14 mei, ook een doorzoeking gedaan in een tweede woonhuis. Hierbij werden verschillende drugs (hennep, hasj, MDMA en cocaïne) ontdekt. Ook de bewoner van dit huis, een 47-jarige man, is aangehouden op verdenking van de productie en de verkoop van drugs.



Beide verdachten zijn na verhoor heengezonden, maar nog steeds verdachten in het onderzoek. Het onderzoek wordt voortgezet.



