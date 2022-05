Ontslag medewerker politie eenheid Oost-Brabant

In maart dit jaar stelde team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) een disciplinair onderzoek in naar het handelen van de politiemedewerker. Het onderzoek volgde op een melding die was binnengekomen. De betrokken medewerker werd geschorst en de toegang tot de politiegebouwen en systemen werd hem ontzegd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgde vandaag het disciplinair ontslag. De collega’s van het betreffende team zijn hierover door hun teamchef geïnformeerd.