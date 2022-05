Gewelddadige overval op supermarkt in Utrecht. Getuigen gezocht!

De dader vluchtte na de overval in de richting van de Mexicodreef. Dankzij omstanders die hem achterna rende en gelijk 112 belde, is hij snel aangehouden. De twee andere verdachten zijn ontkomen en daar zijn we nog naar op zoek.

Veel geweld

Tijdens de overval werd veel geweld gebruikt. De dader bedreigde de medewerkster en sloeg de kassalade kapot en ging er daarna vandoor. De paniek in de winkel was groot.

Personeel en omstanders zijn flink geschrokken van deze gewelddadige overval. We vragen iedereen zich te melden als ze hier behoefte aan hebben. Ook kunnen zij terecht bij Slachtofferhulp.

Iets gezien?

We zijn op zoek naar getuigen die deze avond iets hebben gezien. Was je op dat moment in of rondom de winkel en heb je iets gezien? Of heb je beelden gemaakt of ontvangen van deze overval? Meld je dan! Bel 0900 – 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000. Je kunt ook het tipformulier invullen.