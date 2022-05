Man gewond na conflict in Enkhuizen

Het slachtoffer werd bij een ruzie door een andere man met een scherp voorwerp gestoken. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Er is op dit moment nog geen verdachte opgepakt.

De politie stelt een onderzoek in naar het incident. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via 0800-7000.

2022084936