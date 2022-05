Zoektocht naar identiteit in water gevonden man

Zondagavond rond zeven uur zag een voorbijganger het lichaam in het water en alarmeerde direct de politie. Die heeft het lichaam geborgen en is direct een onderzoek gestart. Daarbij is onder andere gekeken naar de bij de politie bekende vermiste personen. Het onderzoek heeft tot nu toe nog niet geleid tot de identiteit van de man. Ook is er nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak en de toedracht van het te water raken.



De politie komt graag in contact met alle mensen die deze dagen op de Aelbrechtskade iets hebben gezien wat met dit onderzoek te maken kan hebben. Ook komt de politie graag in contact met iedereen die een vermoeden heeft wie deze man zou kunnen zijn. Het gaat om een man met het volgende signalement:

rond de 1.83 meter lang

blanke huidskleur

grijs gemêleerd kort haar

geschoren baardje

bruine ogen

geen gebit

normaal, redelijk gespierd postuur.

litteken op de buik van 15 cm van kennelijk een operatie

Hij droeg een donkerblauwe spijkerbroek, een Jack&Jones shirt, een H&M overhemd en zwart vest erover met witte streep op de mouw met capuchon, Van Hummel schoenen/gympies maat 43 licht van kleur.



Contact

Heeft u informatie voor het onderzoek bel dan alstublieft met 0900-8844 of laat uw informatie achter in het tipformulier onder dit bericht. Wilt u anoniem tippen, bel dan 0800-7000.