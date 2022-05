Bestuurder overleden bij frontale aanrijding

De aanrijding ontstond rond 12.50 uur. Een bestuurder van een Belgische auto reed van Vogelwaarde richting Hengstdijk. Uit tegenovergestelde richting reed een 75-jarige man uit Hengstdijk. De auto's botsten frontaal op elkaar. De man uit Hengstdijk overleed ter plaatse. De Vogelweg werd voor politieonderzoek en berging van de voertuigen aan beide zijden afgesloten.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Zo hoorden agenten enkele betrokkenen en werd een sporenonderzoek ingesteld. De 55-jarige bestuurder uit Antwerpen zal later worden verhoord. Rond 15.45 uur was het politieonderzoek afgesloten en takelde een bergingsbedrijf de auto's weg.