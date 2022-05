Onderzoek naar steekincident woning Herpen

Onderzoek

We vinden het belangrijk om te weten te komen wat er in deze woning is gebeurd en zitten er bovenop om hier meer duidelijkheid over te krijgen. In het onderzoek wordt met alle scenario’s rekening gehouden. De woning is zondag onderzocht op sporen, buurtonderzoek heeft plaatsgevonden en we spraken met familie van het slachtoffer. Het slachtoffer bevindt zich nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.