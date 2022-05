Aanhouding na achtervolging via Overveen naar Haarlem

Rond 22.00 uur komt er bij de politie een melding over een man binnen die vervelend gedrag vertoond op de Bloemendaalseweg in Overveen. Als de agenten kort daarna ter plaatse komen, is de man al vertrokken in een auto. Na een zoektocht zien de agenten de auto rijden. Zij geven de bestuurder een stopteken maar deze wordt genegeerd. Er ontstaat een achtervolging over de Zijlweg naar de Kampersingel in Haarlem. Onderweg raakt de bestuurder meerdere auto’s, waaronder twee politievoertuigen. Als de auto tot stilstand komt op de Kampersingel wil de bestuurder op verzoek van de politie niet uitstappen. Uiteindelijk wordt er een raam ingetikt en weten de agenten de man aan te houden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nu nog vast.

De politie sluit niet uit dat de bestuurder onderweg schade heeft aangericht aan meerdere voertuigen. Heeft u schade, iets gezien of informatie? Neem dan contact op met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2022098437