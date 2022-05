Lek gestoken autobanden in Limmen en Castricum

In Castricum was het raak op de Hendrik Casimirstraat. Daar waren van zeker 4 auto's de banden lek gestoken. Beide locaties liggen op ongeveer vier kilometer afstand van elkaar. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de vernielingen. De lek gestoken autobanden werden vrijdagochtend ontdekt. Een tijdstip van de vernieling is niet duidelijk.



Mensen met camerabeelden in de omgeving van beide locaties worden verzocht deze te delen via politie.nl/upload. Andere informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844. Aangifte van schade aan het voertuig kan online worden gedaan via: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Vermeld daarbij het registratienummer: 2022098596.



