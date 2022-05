Verdachte oplichting en diefstal senioren aangehouden

De verdachte lichtte meerdere slachtoffers, allen ouder dan 80 jaar op. De slachtoffers werden door een zogenaamde bankmedewerker gebeld waarop verdachte in de woning verscheen.

Er zou sprake zijn van fraude met de bankpas en zij kon helpen. Vervolgens bezocht zij de slachtoffers thuis en stal tijdens dit bezoek verschillende goederen waaronder pinpassen. Met de pinpassen werden de rekeningen geplunderd. De buit liep in de duizenden euro’s.

Afgelopen woensdag liep de verdachte tegen de lamp toen zij bij de Bijenkorf in Amsterdam 2 cadeaukaarten wilde inwisselen die ze had gekocht met gestolen pinpassen. Deze cadeaukaarten waren inmiddels geblokkeerd en zij werd aangehouden. Aansluitend werd op last van de officier van justitie een doorzoeking in haar woning verricht. Hier zijn onder andere verschillende activatiecodes en cadeaubonnen aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte wordt vandaag (vrijdag 20 mei) voorgeleid bij de rechtercommissaris.

Het rechercheteam dat zich vol heeft ingezet met de opsporing van deze verdachte is trots. ‘Het oplichten van kwetsbare senioren is zo laag! Door goed recherchewerk hebben we de verdachte kunnen identificeren en aanhouden. Het is nu aan de rechter’. aldus een rechercheur.

De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij blijft veertien dagen langer vastzitten.