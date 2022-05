Honderden erectiepillen gevonden na inval in onderzoek illegaal gokken

Naar aanleiding van een anonieme melding startte de politie een onderzoek. Dat onderzoek leidde tot een instap in meerdere woningen in de woontoren aan het Marconiplein in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei. Het gaat om een gezamenlijke actie van politie en de gemeente Rotterdam.



In één van de woningen werden ongeveer 20 personen aangetroffen die zich bezighielden met illegale gokpraktijken. Zij zijn niet aangehouden. Hun gegevens zijn genoteerd en hun rol wordt nader onderzocht. Als dit onderzoek is afgerond, wordt bekeken welke strafrechterlijk en bestuurlijke maatregelen op hen van toepassing zijn. Behalve een flink bedrag aan contant geld zijn in één van de woningen ook honderden Kamagrapillen, een soort erectiepil, gevonden.



Illegaal gokken

Bij illegaal gokken is sprake van oneerlijke concurrentie ten aanzien van bedrijven die wel een vergunning hebben en allerlei regels moeten naleven, bijvoorbeeld om kansspelverslaving bij klanten te voorkomen. Daarbij zijn plekken waar illegaal gegokt wordt een broedplaats voor criminaliteit en is daar gelegenheid om crimineel geld wit te wassen en bestaat de kans dat dit figuren aantrekt die het gebruik van geweld niet schuwen. Daarom bundelen politie, gemeente, FIOD en de Belastingdienst regelmatig de krachten om dit fenomeen aan te pakken.



Melden helpt

Deze inval is het resultaat van een anonieme tip. Ook uw waarneming kan waardevol zijn in de aanpak van illegaal gokken, drugshandel, geweld of andere ondermijnende criminaliteit. Heeft u het vermoeden dat ergens illegaal gegokt wordt? Of dat er andere dingen gebeuren die niet pluis zijn? Bel 112 als elke seconde telt of 0900-8844 als er geen spoed is. Anoniem melden kan via 0800-7000. Ook is er de mogelijkheid om vertrouwelijk met de politie te spreken via het Team Criminele Inlichtingen via 088 - 661 77 34