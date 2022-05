Man aangehouden na waarschuwingsschot

Om 04.45 uur waarschuwden twee slachtoffers de politie dat zij zojuist bij een ruzie waren mishandeld en bedreigd door een man met een vuurwapen in de Josephstraat. Ze konden wegrennen en verklaarden dat de verdachte was weggelopen in de richting van de Van Speykstraat.

Via camerabeelden op het politiebureau konden collega’s de verdachte lokaliseren achter een auto, die aanwijzingen gaven ze door naar de agenten op straat. De verdachte was toen snel gevonden, maar luisterde niet naar de aanwijzingen van de politieman. Omdat hij volgens de melders een vuurwapen bij zich had, werd geen risico genomen en een waarschuwingsschot afgevuurd. De 25-jarige Rotterdammer besloot toen mee te werken en is aangehouden. Het vuurwapen is niet aangetroffen.