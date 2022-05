Man pakt jonge kinderen vast in Leerdam: verdachte aangehouden

Maandagmiddag 9 mei speelden vier jonge kinderen op de heuvel aan de Parallelweg in Leerdam. Rond 16:30 uur werden zij opeens benaderd door een onbekende man, die hen vastpakte. De geschrokken kinderen wisten zich los te maken en renden snel weg. Vervolgens uitte de man nog agressieve handgebaren naar de kinderen vanuit een witte bus. De politie is direct een uitgebreide zoektocht gestart, maar de man was spoorloos verdwenen.

Na uitgebreid recherche-onderzoek is er vandaag dus een 20–jarige man uit de omgeving van Leerdam aangehouden.

Alle informatie helpt

De politie gaat verder met het onderzoek en is nog altijd op zoek naar getuigen. Hebt u op maandagmiddag 9 mei iets verdachts gezien in de omgeving van de Parallelweg in Leerdam? Hebt u beelden? En heeft u zich nog niet gemeld? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier gebruiken. Hier kunt u ook eventuele beelden uploaden.