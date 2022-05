Schiedammer (24) gearresteerd na achtervolging

In de nacht van donderdag op vrijdag, rond 02.15 uur zagen agenten een auto op hoge snelheid tegen de richting in het Westvest oprijden. Ze reden er achteraan, waarna de automobilist zelf stopte en hen aansprak. Nog tijdens dat gesprek trok hij echter alweer hard op en reed weer weg. De agenten gaven hem een stopsteken, waarna de bestuurder even verderop opnieuw stopte. Zowel de agenten als de bestuurder stapten toen uit, en er ontstond een woordenwisseling. Toen de man zijn identiteitspapieren uit de auto ging pakken, stapte hij snel achter het stuur en sloeg op de vlucht. Hij reed daarbij eerst hard in de richting van de agenten, die moesten wegspringen om niet geraakt te worden. Toen reed hij achteruit het Westvest af en begon zijn vlucht, waarbij hij wederom te hard en tegen de richting in reed. Hij reed over het Stadserf door voetgangersgebied en via de trappen naar beneden, richting de Singel.

Terwijl hij door meerdere politieauto’s in de gaten werd gehouden, reed de verdachte via onder andere de Mathenesserdijk en de Rochussenstraat naar het Vasteland waar hij zijn auto stilzette. Omdat hij niet uit de auto wilde komen, zich bleef verzetten tegen de agenten en het risico bestond dat hij weer door zou rijden, is het stroomstootwapen ingezet om hem onder controle te brengen. Hij kon toen worden aangehouden. De man, een 24-jarige Schiedammer, zit nog vast. Hij wordt verdacht van poging doodslag, gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is ingevorderd.