Dodelijk ongeval in Emmen na korte achtervolging

Een agent reed op de N34 ter hoogte van Erm toen hij een voertuig wilde controleren vanwege opvallend rijgedrag. De agent gaf meerdere stoptekens, waar niet aan werd voldaan. Dit ging door tot in Emmen. Nabij het politiebureau aan het Westeind heeft de agent het dienstvoertuig vóór het te controleren voertuig gezet, waarna deze omkeerde en wegreed. Daarop ontstond er een korte achtervolging. Op de N381 botste het voertuig frontaal op een ander voertuig.

Hulpdiensten opgeroepen

Direct na de aanrijding zijn de hulpdiensten (waaronder brandweer en het MMT) opgeroepen, maar voor de bestuurder van het te controleren voertuig mocht de hulpverlening niet meer baten. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Een 61-jarige vrouw uit Emmen – de bestuurster van het andere betrokken voertuig – werd door de brandweer uit haar auto bevrijd. Zij raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek door Rijksrecherche

Op de plaats van de aanrijding is direct onderzoek gedaan. Zo is er sporenonderzoek gedaan en zijn er getuigen gehoord. Omdat er aan de aanrijding een korte achtervolging vooraf ging, is de Rijksrecherche in kennis gesteld. Zij zullen onderzoek doen naar het incident.

De Rijksrecherche is een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie (OM). Bij incidenten waar politiemensen bij zijn betrokken en waarbij mensen (ernstig) gewond zijn geraakt of die een dodelijke afloop hebben, doet de Rijksrecherche altijd onderzoek.