Getuigen gezocht van beroving

Ter hoogte van een elektriciteitshuisje zou het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen zijn geld hebben moeten afstaan aan twee daders. Zij renden vervolgens weg in de richting van de Adriaen van Ostadelaan.

Het slachtoffer belde vervolgens de politie. Met meerdere eenheden en met de politiehond is gezocht in de omgeving. Helaas zijn de verdachten niet meer aangetroffen. De politie doet aanvullend (buurt)onderzoek en bekijkt of er mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn.

Getuigen van het incident wordt gevraagd om meer informatie. De signalementen van de verdachten zijn summier:

Dader 1:

Man

Zwarte jas en broek

Kort, zwart haar

Licht getinte huid

Dader 2:

Man

Zwarte jas

capuchon op

Uw tip

Heeft u iets gezien of meer informatie over het incident? Neem contact op met de politie via tel. 0900-8844 of bel anoniem via tel. 0800-7000.