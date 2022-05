Politie onderzoekt zedenmisdrijf in Geffen

Een man viel een jonge vrouw aan die daar in de nachtelijke uren op haar fiets reed en misbruikte haar vervolgens in een nabijgelegen weiland. Het slachtoffer zag daarna kans aan de man te ontkomen en naar huis te fietsen. Daar belden haar ouders de politie.

De recherche heeft zaterdag uitgebreid sporenonderzoek gedaan in het weiland en in de directe omgeving. Ook zijn op andere manieren informatie en aanknopingspunten veiliggesteld. Op dit moment kunnen we gelet op het onderzoek niet meer bijzonderheden prijsgeven.

Iets bijzonders gezien of gehoord? Bel dan met 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.