Bestuurder blauwe auto gezocht na dodelijk ongeluk IJsselstein

IJsselstein - De politie is op zoek naar een specifieke getuige van een dodelijk verkeersongeluk gisteravond op de Utrechtseweg. Daarbij viel een dode en raakten drie mensen gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Op camerabeelden in de buurt is een kleine, blauwe auto te zien. De bestuurder van die auto heeft het ongeluk mogelijk gezien. We komen daarom graag in contact met deze persoon.