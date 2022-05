Aanpak money mules succesvol

Iemand die zijn of haar bankrekening ter beschikking aan een crimineel wordt ook wel een money mule genoemd. De eenheid Rotterdam had de hoogste cashing out en de meeste verdachten. “En daar moest verandering in komen” stelt Aad Lensen van de politie. Het geld wat de crimineel buit maakt bij bijvoorbeeld Vriend in Noodfraude of internetverkopen moet altijd gestort worden op een rekening. “En met de rekening van een ander, proberen criminelen zelf onder de radar te blijven. Via social media of op plekken waar jongeren bij elkaar komen worden ze soms voor een paar tientjes geronseld.” aldus Lensen. “Met onze aanpak wordt het criminelen niet alleen veel moeilijker gemaakt om mensen op te lichten. We vergroten ook onze opsporingskansen waardoor we uit kunnen komen bij de hoofddaders.”



Straffen

Tijdens de gezamenlijke actiedagen werden ruim 100 verdachten aangepakt. Daarvan kreeg 40% een werkstraf van gemiddeld 58 uur, waarbij de helft met bijzondere voorwaarden zoals bijvoorbeeld een meldplicht, toezichtstelling, een (schuld)hulpverleningstraject. 10% werd voorwaardelijk geseponeerd, vaak met een schadevergoedingsplicht. In totaal werd tot nu toe 27.000 euro terugbetaald aan de slachtoffers. Irene Meissen, Officier van Justitie: “En dit doet de slachtoffers echt goed. Zij hebben het gevoel dat hen is recht gedaan.” 20% van de verdachten koos er voor om hun zaak voor de rechter te laten komen.



Ook helpen

Criminelen zoeken vaak doelbewust mensen op die kwetsbaarder zijn, doordat ze bijvoorbeeld in geldnood zitten of een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Zij zijn extra vatbaar voor verleidingen en manipulatie en overzien de gevolgen van hun acties niet altijd. Daarom wordt nauw samengewerkt met de gemeente Rotterdam, Reclassering Nederland en Homerun Rotterdam. De gemeente Rotterdam kijkt waar mensen met schulden geholpen kunnen worden. Homerun biedt specialistische begeleiding aan mensen met een LVB die moeite hebben hun leven op de rit te houden. Zij zijn bewust of onbewust dader en daar volgt een straf uit. Tegelijkertijd zijn zij soms ook slachtoffer van witwaspraktijken van criminelen die misbruik maken van hun kwetsbaarheid. Ze hebben de juiste zorg nodig om te voorkomen dat ze terugvallen of nog verder wegzakken in een web van problemen.



Niemand opnieuw de fout ingegaan

Wat dit project uniek maakt is dat je ook echt op de lange termijn iets kan doen voor mensen die soms echt in hele nare en schrijnende situaties zijn gekomen” zegt Finn Groen van Homerun: “We hielpen een man die financieel werd uitgebuit en op het punt stond zijn huis uitgezet. En een jonge moeder heeft haar leven weer op de rit gekregen en is net begonnen met een nieuwe baan. Daar doen we het voor.”

Alle cliënten die in een traject zijn gegaan, zijn tot nu toe niet opnieuw de fout in gegaan. Surayda Verstraaten van Reclassering Nederland “Een vrouw hield niet aan de afspraken. Door meteen met het Openbaar Ministerie te schakelen heeft de Officier van Justitie een gesprek met haar gevoerd. Die samenwerking, de korte lijntjes is zo waardevol in deze aanpak.”



Meer acties

De aanpak wordt dan ook voortgezet. Dinsdag 17 mei moesten zich opnieuw meerdere mannen en vrouwen uit de hele regio melden op het politiebureau aan de Allegonda Gremmerstraat. In totaal kregen zeven verdachten een taakstraf opgelegd variërend tussen de 20 en 40 uur en moeten zij tussen de 500 en 3.800 euro moeten terugbetalen aan de slachtoffers. Drie verdachten zijn in contact gebracht met de gemeente Rotterdam voor een schuldhulpverleningstraject. De mensen die niet zijn komen opdagen moeten zich binnenkort alsnog melden.



“Enorme gevolgen”

Wat het afgelopen jaar ook duidelijk is geworden, is dat mensen vaak geen idee hebben hoe groot de gevolgen zijn, als ze worden gepakt. En die pakkans is 100%. “Je maakt je in beide gevallen vervolgens schuldig aan het witwassen van illegaal geld. Het is een ernstig misdrijf, wat je echt nog jaren kan achtervolgen.” stelt Lensen.



- Je draait op voor de schade en wordt strafrechtelijk vervolgd. Je kan een forse schuld oplopen en een strafblad krijgen.

- Met een strafblad krijg je geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zonder VOG kan je een aantal studies vergeten. Ook je kansen op het krijgen van een baan, zijn dan aanzienlijk kleiner.

- Je komt bovendien op een lijst (het zogeheten incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen): je kan soms wel acht jaar geen of zeer moeilijk gebruikmaken van financiële diensten van banken. Je kan dan niet meer bij je geld. Ook online aankopen doen is dan onmogelijk. Maar je kan ook bijvoorbeeld geen telefoonabonnement afsluiten, een lening of hypotheek aanvragen of het een nieuwe rekening open.

Het hele jaar door is er daarom ook preventie gegeven onder meer via vraaghetdepolitie.nl , Instagramen op https://www.politie.nl/onderwerpen/money-mule.html



“Snel en makkelijk geld verdien? Dat is foute boel. Altijd!”

- Geef nooit je bankpas en pincode aan iemand anders.

- Stel je rekening niet aan iemand anders beschikbaar. Ook niet aan een bekende.

- Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook.

- Ga niet zo maar in op vacatures waar je snel en makkelijk veel geld kan verdienen. Controleer of het (buitenlandse) bedrijf of persoon uit die mooie vacature wel echt bestaat.



Lensen doet tot slot ook een oproep aan ouders: ‘Praat er met uw kinderen over: krijgen ze een aanbod om snel geld te verdienen? Dat is foute boel. Altijd.”