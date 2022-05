Politie onderzoekt meldingen tijdens festiviteiten in Kaatsheuvel

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van de meldingen die gisterenavond werden gedaan bij de EHBO-post op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De Forensische Opsporing onderzoekt onder andere of deze mensen vannacht zijn gestoken of geprikt en waarmee dat dan zou zijn gedaan. Ook wordt onderzocht wat ervoor heeft gezorgd dat de 18-jarige vrouw onwel is geworden. Een ander persoon heeft aangifte gedaan. Ben je vannacht tijdens of na je bezoek aan de festiviteiten op het Anton Pieckplein onwel geworden en niet naar EHBO-post gegaan? Neem dan contact op met je huisarts.

Meld informatie

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben voor het onderzoeksteam. Was jij vannacht op het Anton Pieckplein en heb je iets gezien of heb je meer informatie en heb je nog niet met de politie gesproken? Meld dan jouw informatie en bel 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.